En direct

19:06 - À Arles, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 6,13% à Arles, contre 16,37% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Arles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,47% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (8,77% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,14% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,67% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Arles, une liste RN favorite ? Le score obtenu par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection des députés européens au niveau local, comme dans le reste de la France. A noter : Arles fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,41% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Arles plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 27,42% contre 28,04% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 49,66% contre 50,34%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 25,48% au premier tour, contre 32,47% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune d'Arles, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Arles en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Arles, à 32,41%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 16,37% et Yannick Jadot à 12,14%.

11:45 - Démographie et politique à Arles, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Arles est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 50 415 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 5 093 entreprises attestent une économie florissante. Dans l'agglomération, 16,28 % des résidents sont des enfants, et 29,64 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 4 453 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,12%, Arles se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 37,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1969,46 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Arles, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections européennes à Arles Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Arles, 66,61% des électeurs avaient participé. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 50,05% des inscrits sur les listes électorales d'Arles (Bouches-du-Rhône), à comparer avec une participation de 41,01% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Arles : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Arles ? Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 37 474 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 25,98% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 29,02% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,6% au premier tour et seulement 55,39% au deuxième tour. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?