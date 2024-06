Marine Le Pen a frappé les esprits à Port-Saint-Louis-du-Rhône lors de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 34,39% au premier round. Pour le deuxième tour, c'est aussi elle qui gagnait avec 68,9%, devant Emmanuel Macron à 31,1%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 32,37% des suffrages sur place, contre 43,89% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,74%.

11:45 - Port-Saint-Louis-du-Rhône : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,59%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (40,05%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 189 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 689 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,99% et d'une population immigrée de 9,89% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Port-Saint-Louis-du-Rhône mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,35% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.