Résultat des européennes à Arleux : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Arleux. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 45,17% au 1er round et surtout 64,02% au second sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle précédente. La candidate avait rassemblé 44,59% au premier tour et 67,32% au deuxième dans la cité.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arleux

La démographie et le profil socio-économique d'Arleux déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,63% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2206,67 euros par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 080 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,66%) et le nombre de résidences HLM (16,89% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Arleux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,11% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.