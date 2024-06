Résultat des européennes à Armoy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Démographie et politique à Armoy, un lien étroit

Comment les électeurs d'Armoy peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 264 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,64%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 594 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,01%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,38%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (40,08%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Armoy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.