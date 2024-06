En direct

19:07 - À Thonon-les-Bains, qui vont élire les électeurs de la Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Glucksmann s'était arrogé 6,08% à Thonon-les-Bains, contre 25,77% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Thonon-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,52% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella font espérer à Thonon-les-Bains A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très analysé. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Thonon-les-Bains. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 27% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Thonon-les-Bains Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 18,78% contre 29,49% pour Emmanuel Macron et 22,98% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 63,84% contre 36,16% pour Le Pen au second round dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,19%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 26,52% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Thonon-les-Bains Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. À Thonon-les-Bains, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,77% des voix. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,81% et Jordan Bardella avec 17,74%.

11:45 - Dynamique électorale à Thonon-les-Bains : une analyse socio-démographique Dans la ville de Thonon-les-Bains, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,66%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (47,8%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2156,58 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 10 011 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,92% et d'une population étrangère de 10,24% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Thonon-les-Bains mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,71% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Thonon-les-Bains : les chiffres clés Au cours des dernières années, les 38 094 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 45,6% des personnes habilitées à participer à une élection à Thonon-les-Bains avaient pris part à l'élection. La participation était de 38,57% il y a 10 ans. La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Thonon-les-Bains : la participation en question À Thonon-les-Bains, l'un des critères décisifs des élections européennes 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient susceptibles de ramener les citoyens de Thonon-les-Bains vers les urnes. Lors du premier tour de la présidentielle, 29,3% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 32,55% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,25% au premier tour. Au deuxième tour, 58,74% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Thonon-les-Bains ?