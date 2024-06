Résultat des européennes à Arnèke : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Arnèke ? L'union des partis de gauche aux législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,06% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 5,69% à Arnèke, contre 21,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Arnèke avant les européennes Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux européennes sera très observé. Les sondages annoncent une liste RN à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'amener à 40% à Arnèke, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus hâtives.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Arnèke La ville d'Arnèke avait servi un gros avantage à Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La figure du Rassemblement national s'imposait avec 33,48% au premier tour. Rebelotte au second tour devant Emmanuel Macron avec 50,24%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 24,92% des voix sur place, contre 26,92% pour le binôme Les Républicains. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 59,24%, contre 40,76% pour le binôme Nupes.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Regarder en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 186 votants d'Arnèke avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, séduisait ainsi 30,24% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,3% et Yannick Jadot à 8,94%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Arnèke Dans la ville d'Arnèke, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec 43,05% de population active et une densité de population de 120 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 12,04% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 620 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) et le nombre de résidences HLM (4,17% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Arnèke mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 45,77% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Elections européennes à Arnèke : état des lieux de l'abstention Au fil des dernières années, les 1 578 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 42,4% des personnes habilitées à participer à une élection à Arnèke avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 48,29% il y a 10 ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Arnèke, 58,49% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Arnèke pour les élections européennes L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement la participation à Arnèke. Les jeunes générations manifestent couramment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 81,54% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,93% au second tour, ce qui représentait 892 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,21% au premier tour et seulement 50,58% au second tour.