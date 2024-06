Résultat des européennes à Arques-la-Bataille : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique d'Arques-la-Bataille façonne les résultats électoraux ?

Quel impact auront les électeurs d'Arques-la-Bataille sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 13,2% et une densité de population de 179 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (77,57%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 985 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,54%) et le nombre de résidences HLM (27,71% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Arques-la-Bataille mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,59% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.