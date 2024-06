Résultat des européennes à Tourville-sur-Arques : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national à Tourville-sur-Arques, un favori aux européennes ? Si en France, les sondages d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour ce dimanche C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tourville-sur-Arques lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,45%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 32,45%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,68% contre 53,32%. Le RN ne convainquait pas plus à Tourville-sur-Arques quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,99% au premier tour, contre 38,72% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va glaner le plus de votes, avec 61,83% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 29,11% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Tourville-sur-Arques Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Tourville-sur-Arques, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, glanant 29,11% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,57% et Yannick Jadot à 10,18%. Ce qui correspond à 163 bulletins dans la commune.

11:45 - Tourville-sur-Arques : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Tourville-sur-Arques, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,42% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,38%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 553 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,28%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Tourville-sur-Arques mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,37% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Tourville-sur-Arques : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 585 inscrits sur les listes électorales de Tourville-sur-Arques s'étaient rendus aux urnes (soit 59,57%). La participation était de 40,8% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Tourville-sur-Arques : l'abstention en question À Tourville-sur-Arques, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans aucun doute la participation. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,4% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 809 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 54,81% au premier tour et seulement 48,52% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Tourville-sur-Arques cette année ?