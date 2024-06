Résultat des européennes à Ars-en-Ré : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Ars-en-Ré ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 34,88% à Ars-en-Ré, contre 6,02% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Ars-en-Ré, le binôme Nupes avait en effet accumulé 10,44% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Ars-en-Ré, entre les 34,88% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 44,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,53% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les votants d'Ars-en-Ré ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors des européennes sera très scruté. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait l'amener à 22% à Ars-en-Ré, soit dix points de plus également que ses 12,81% au niveau local. Mais Ars-en-Ré n'est pas la France et on remarque que le parti n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les projections les plus farfelues.

15:02 - Les habitants d'Ars-en-Ré penchaient pour Macron en 2022 Avec 13,02%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ars-en-Ré au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 44,47% et 13,34% des bulletins exprimés. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 23,64% contre 76,36%. Avec 7,87%, le RN sera distancé ensuite par les 44,93% du binôme Divers gauche au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Ars-en-Ré, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Ars-en-Ré était composé de la liste de Jordan Bardella avec 12,81% des voix, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 12,96% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 34,88%, en tête dans la localité.

11:45 - Ars-en-Ré : démographie, élections et stratégies politiques Comment la population d'Ars-en-Ré peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 21% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,43%. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 10,73%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la commune. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,31%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (19,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 59,65%, comme à Ars-en-Ré, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Ars-en-Ré : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Durant les dernières élections européennes, 58,91% des personnes en capacité de voter à Ars-en-Ré s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 51,14% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à Ars-en-Ré À Ars-en-Ré, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. L'inflation qui plombe le budget des familles, cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Ars-en-Ré. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,88% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,88% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 43,69% au premier tour. Au second tour, 45,17% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Ars-en-Ré cette année ?