En direct

19:29 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à la Couarde-sur-Mer ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 4,72% à la Couarde-sur-Mer, contre 30,69% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à la Couarde-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet cumulé 9,25% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à la Couarde-sur-Mer, entre les 30,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 41,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,53% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à la Couarde-sur-Mer lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. À la Couarde-sur-Mer, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 15,28% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 11,44% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour les européennes Dans la commune de la Couarde-sur-Mer, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un timide 11,44%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 41,45% et 12,51% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 73,58% contre 26,42% pour Le Pen au second tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 6,87%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 42,80% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à la Couarde-sur-Mer Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas parmi les deux premiers aux élections européennes de l'époque dans la commune. La tête de liste RN arrivait troisième, avec 15,28%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,69% et François-Xavier Bellamy avec 16,53%.

11:45 - La Couarde-sur-Mer : élections européennes et dynamiques démographiques À la Couarde-sur-Mer, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 136 hab par km² et 33,27% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 11,8% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (21,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 764 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (18,42%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 76,06%, comme à la Couarde-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à la Couarde-sur-Mer ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Au moment des précédentes européennes, 751 personnes aptes à voter à la Couarde-sur-Mer s'étaient rendues aux urnes (soit 61,41%), contre un taux de participation de 52,67% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à la Couarde-sur-Mer : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à la Couarde-sur-Mer ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,69% des personnes en âge de voter dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,77% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 41,41% au premier tour et seulement 41,87% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de faire augmenter la participation à la Couarde-sur-Mer.