Résultat des européennes à Asfeld : l'élection 2024 en direct

19:28 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Asfeld scruté Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche s'était arrogé 3% à Asfeld, contre 19,82% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Asfeld, le binôme Nupes avait en effet glané 11,84% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,78% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (4,61% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,22% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,07% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Asfeld ? Le nombre de votes en faveur du RN sera un enjeu clé pour cette européenne localement. Jordan Bardella pourrait se stabiliser à 40% à Asfeld si la situation prévue par les intentions de vote au niveau national se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Vent favorable au RN à Asfeld ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Asfeld. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 34,21% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 50,28% au second, le plaçant à la meilleure place du paysage local sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,22% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,19%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Asfeld Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Asfeld, à 33,87%, soit 147 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 19,82% et François-Xavier Bellamy à 10,14%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Asfeld Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Asfeld, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 078 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 68 entreprises attestent une économie favorable. Dans le bourg, 31 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,8 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 36,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 858,35 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Asfeld, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux élections européennes à Asfeld : facteurs et implications Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 58,31% des personnes en âge de voter à Asfeld avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 43,15% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Asfeld À Asfeld, la participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,31% au premier tour et seulement 48,18% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 801 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,77% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,4% au premier tour, c'est-à-dire 628 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.