Résultat des européennes à Aslonnes : l'élection 2024 en direct

16:38 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait attiré 22,32% des voix, soit 106 voix dans la ville, contre Yannick Jadot à 16,63% et Nathalie Loiseau à 15,58%.

11:45 - Élections européennes à Aslonnes : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques d'Aslonnes montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,58% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 52,2% de population active et une densité de population de 47 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (13,53%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 517 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,3%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,63%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Aslonnes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,61% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - À Aslonnes, quelle abstention aux élections européennes ? Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'étude des élections passées permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. En 2019, lors des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 58,18% des inscrits sur les listes électorales d'Aslonnes (Vienne). Le taux de participation était de 47,52% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Aslonnes À Aslonnes, le niveau de participation sera indiscutablement l'un des critères clés de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 902 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,13% avaient participé à l'élection. La participation était de 86,14% au premier tour, soit 777 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,38% au premier tour et seulement 56,21% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Aslonnes pour les européennes ? Les populations des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?