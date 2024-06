Résultat des européennes à la Villedieu-du-Clain : l'élection 2024 en direct

Dans les isoloirs de la Villedieu-du-Clain, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 20,07%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,71% et 23,28% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,48% contre 35,52% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 15,35%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 36,30% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Élections européennes à la Villedieu-du-Clain : impact de la démographie et de l'économie locale

La structure démographique et socio-économique de la Villedieu-du-Clain détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,51%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (73,67%) met en relief le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 623 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,31%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,67%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à la Villedieu-du-Clain mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,76% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.