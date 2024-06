En direct

19:28 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Asnières-sur-Nouère fait envie à gauche La Nupes étant terminée, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,43% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 7,98% à Asnières-sur-Nouère, contre 22,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella scrutés à Asnières-sur-Nouère Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Les sondeurs annoncent une liste RN à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 35% à Asnières-sur-Nouère, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Asnières-sur-Nouère ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Asnières-sur-Nouère lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,94%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,55%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 45,93% contre 54,07%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,58% au premier tour, contre 28,57% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Asnières-sur-Nouère, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 25,36% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,7% et Yannick Jadot à 9,82%.

11:45 - Asnières-sur-Nouère aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote d'Asnières-sur-Nouère, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 283 habitants répartis dans 594 logements, ce village présente une densité de 57 habitants par km². Avec 73 entreprises, Asnières-sur-Nouère offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20,0 % des résidents sont des enfants, et 25,38 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 43,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 48,15% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,76 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Asnières-sur-Nouère manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Asnières-sur-Nouère : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 50,24% des inscrits sur les listes électorales d'Asnières-sur-Nouère (Charente). L'abstention était de 60,61% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Asnières-sur-Nouère sont lancées Ce dimanche, lors des élections européennes à Asnières-sur-Nouère, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 76,12% des personnes aptes à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 73,66% au deuxième tour, ce qui représentait 783 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.