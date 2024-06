En direct

19:28 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la Nupes à Vindelle ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,99% des suffrages dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,21% pour Yannick Jadot, 2,56% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 7,46% à Vindelle, contre 19,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Vindelle, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. A noter : Vindelle compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,87% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Vindelle plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,51% contre 29,92% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,17% contre 59,83%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,53% au premier tour, contre 24,54% pour le binôme Divers gauche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de voix, avec 53,63% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Vindelle Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Vindelle, à 25,87%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,15% et Yannick Jadot à 16,42%.

11:45 - Démographie et politique à Vindelle, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vindelle mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,06%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (87,45%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,74%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 439 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (8,35%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vindelle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,19% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Vindelle : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Au moment des élections européennes de 2019, 50,79% des inscrits sur les listes électorales de Vindelle (Charente) avaient pris part au vote, contre une participation de 43,76% il y a 10 ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Vindelle, 63,72% des habitants avaient participé.

09:30 - Election à Vindelle : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Vindelle ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs du quotidien seraient par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Vindelle. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 836 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,98% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 78,56% au deuxième tour, c'est-à-dire 656 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.