Résultat des européennes à Aspach : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les votants d'Aspach plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Aspach. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 23,39% au 1er tour avant un formidable 51,85% au deuxième. Le RN avait battu les candidats estampillés La République en Marche avec 21,56% et Les Républicains avec 18,12% au premier tour et encore La République en Marche avec 48,15% au second (Aspach n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,32% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,23% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,99%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,52%, devant Emmanuel Macron à 48,48%.

12:45 - À Aspach, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 94 habitants d'Aspach passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella attirait ainsi 24,74% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,95% et Yannick Jadot à 11,32%.

11:45 - Aspach : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quelle influence la population d'Aspach exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,28% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,48%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 442 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,86%) révèle des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,38%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aspach mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,5% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Aspach : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 47,19% dans la commune d'Aspach. Le taux de participation était de 41,37% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Aspach pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Aspach, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,48% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,18% au premier tour, ce qui représentait 696 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,57% au premier tour. Au second tour, 47,14% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Aspach cette année ? La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont notamment en mesure de pousser les électeurs d'Aspach à s'intéresser plus fortement du scrutin.