Résultat des européennes à Assas : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les 23,06% de la coalition de gauche en question La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,06% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 7,51% à Assas, contre 33,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Assas ? À Assas, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 14,66% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 13,6% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Assas plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 37,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,5% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Assas. Marine Le Pen ne récoltait que 13,6%. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 70,56% contre 29,44% pour Le Pen au second tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Assas, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM s'imposer avec 35,88%, alors que le RN restera derrière à 12,69%. Assas optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 64,38%.

12:45 - 33,13% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Assas Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des dernières européennes à Assas était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 33,13% des bulletins, devançant la liste de Yannick Jadot avec 19,67% et Jordan Bardella avec 14,66%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Assas aux élections européennes La composition démographique et la situation socio-économique d'Assas façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,37% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 42,27% de population active et une densité de population de 78 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,31%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,62%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,58%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,32% à Assas, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Assas : étude du taux d'abstention aux élections européennes Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Pendant les européennes de 2019, 38,98% des électeurs d'Assas (Hérault) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 40,77% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Assas L'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de l'abstention à Assas. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 81,77% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 86,6% au premier tour, soit 1 099 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,44% au premier tour. Au deuxième tour, 63,4% des votants ont exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient capables de ramener les électeurs d'Assas (34820) dans les bureaux de vote.