Résultat des européennes à Athies : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - À Athies, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,09% à Athies, contre 6,81% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Athies, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,43% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Athies, entre les 18,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,78% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,8% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les habitants d'Athies ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé pour cette élection, localement. À Athies, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,55% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 30,47% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Athies Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Athies avec 30,47% contre 30,78% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 48,4% contre 51,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Athies par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28,16% au premier tour, contre 29,80% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Athies, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - À Athies, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 153 électeurs d'Athies avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait cumulé 32,55% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,09% et Yannick Jadot à 9,79%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Athies : perspectives électorales Dans les rues d'Athies, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 059 habitants répartis dans 449 logements, cette localité présente une densité de 224 habitants/km². Ses 45 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,25 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,87% des ménages sont des couples sans enfant. Pour résumer, Athies incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Athies Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des scrutins européens passés ? Durant les élections européennes de 2019, 62,78% des personnes en capacité de participer à une élection à Athies avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,36% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Athies : l'abstention en question Le taux d'abstention sera sans aucun doute l'un des facteurs principaux de ces européennes à Athies. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,42% au premier tour et seulement 43,48% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Athies cette année ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 852 personnes en âge de voter dans la commune, 21,01% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,42% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.