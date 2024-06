Résultat des européennes à Attigny : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les enjeux locaux d'Attigny : tour d'horizon démographique

La démographie et la situation socio-économique d'Attigny façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,51%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (62,7%) met en relief le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,9%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 363 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,13%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,91%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Attigny mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,97% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.