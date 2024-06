Résultat des européennes à Aubais : l'élection 2024 en direct

11:45 - Aubais aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune d'Aubais, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 220 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,88%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,6%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 172 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,63%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,08%), témoigne d'une population instruite à Aubais, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.