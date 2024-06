En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Villetelle ? Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 16,03% des voix dans la localité. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,29% à Villetelle, contre 18,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Villetelle lors des européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. A noter : Villetelle compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,54% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,49% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Villetelle ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Villetelle. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 31,60% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La candidate avait rassemblé 30,49% au 1er tour et 54,82% au deuxième dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Villetelle Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Villetelle, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait remporté l'élection, glanant 35,54% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,84% et Yannick Jadot à 12,89%.

11:45 - Villetelle : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Villetelle comme partout en France. Avec une population de 1 628 habitants répartis dans 667 logements, cette commune présente une densité de 273 hab par km². L'existence de 143 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 17,14 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 22,08 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 32,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,08% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1052,31 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, à Villetelle, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des dernières européennes à Villetelle Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins européens ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 633 personnes en âge de voter à Villetelle, 45,62% étaient restées chez elles. L'abstention était de 52,61% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Villetelle À Villetelle, l'un des critères importants de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau de participation. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 14,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 15,87% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,14% au premier tour et seulement 51,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Villetelle ? L'inflation, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Villetelle.