Résultat des européennes à Aube : l'élection 2024 en direct

En direct

19:35 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Aube, qui va raffler les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 5,8% à Aube, contre 17,68% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Aube, le binôme Nupes avait en effet réuni 16,67% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (8,18% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (6,07% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,53% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Aube, entre les 17,68% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 9,84% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Aube ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. On remarque que Aube compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,2% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,59% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les inscrits d'Aube plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate du Rassemblement national obtenait 32,59% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,44% et 16,12% des voix. En finale de l'élection, c'est de nouveau la leader du parti d'extrême droite qui s'imposait avec 53,8%, devant Emmanuel Macron à 46,2%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,23% des suffrages sur place, contre 37,70% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (56,78%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Aube Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 141 électeurs d'Aube avaient préféré le parti lepéniste il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait attiré 37,2% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,68% et Manon Aubry à 8,18%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Aube : perspectives électorales Dans la ville d'Aube, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 231 habitants/km² et un taux de chômage de 17,4%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (30,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 373 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,69%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (12,97%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Aube mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,4% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Aube ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Durant les européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,07% des électeurs d'Aube (Orne), contre une abstention de 56,34% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Aube : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le niveau d'abstention sera un critère fort de ces européennes à Aube. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,01% au premier tour. Au deuxième tour, 60,07% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 818 personnes en âge de voter dans la commune, 30,16% étaient restées chez elles, contre une abstention de 27,38% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.