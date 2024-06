En direct

19:09 - À Aubenas, que vont décider les électeurs de la gauche ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Glucksmann avait atteint 5,32% à Aubenas, contre 22,9% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Aubenas, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,21% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Aubenas Le nombre d'électeurs glanés par la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. On remarque que Aubenas fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,38% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à retenir Dans la commune d'Aubenas, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 21,1%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,65% et 23,91% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 58,11% contre 41,89% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,69%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 29,71% des voix. Aubenas optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 58,20%.

12:45 - 22,9% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Aubenas Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Lors des élections européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait enregistré 21,38% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 22,9%.

11:45 - Démographie et politique à Aubenas, un lien étroit À Aubenas, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,55% et une densité de population de 855 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1948,04 euros/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,71% et d'une population immigrée de 11,63% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Aubenas mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,65% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières européennes à Aubenas L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? En 2019, durant les européennes, parmi les 3 827 inscrits sur les listes électorales à Aubenas, 52,11% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 60,08% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Aubenas ? À Aubenas, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur décisif de ces européennes 2024. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,9% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 31,3% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants d'Aubenas.