Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Fontbellon : l'élection 2024 en direct

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Étienne-de-Fontbellon : ce qu'il faut retenir

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Étienne-de-Fontbellon déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,52%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un salaire moyen mensuel net de 2202,18 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 216 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,87%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,7%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Étienne-de-Fontbellon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,92% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.