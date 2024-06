En direct

19:34 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Aubers ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 26,75% à Aubers, contre 3,84% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Aubers, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,34% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Aubers lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera une des clés pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si en France entière, les enquêtes d'opinion prévoient une progression moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Aubers C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Aubers lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,88%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 22,96%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN n'a pas plus convaincu à Aubers par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,76% au premier tour, contre 27,90% pour le binôme Les Républicains. Cela n'empêchera pas le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 20,76%.

12:45 - À Aubers, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Aubers lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 26,75% des voix. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 20,13% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,51%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Aubers : perspectives électorales Dans les rues d'Aubers, le scrutin est en cours. Avec ses 30,59% de cadres supérieurs pour 1 722 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 110 entreprises, Aubers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,24 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,01% des ménages sont des couples sans enfant. Finalement, à Aubers, les problématiques locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Aubers, quelle abstention aux élections européennes ? Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 43,75% des personnes aptes à voter à Aubers avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,8% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Aubers À Aubers, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,64% au premier tour et seulement 47,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Aubers ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 485 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,86% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,66% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.