Résultat des européennes à Aubiet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Les supporters de la Nupes convoités Une autre question qui accompagne ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 17,91% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,72% pour Yannick Jadot, 3,95% pour Fabien Roussel et 3,13% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 11,21% à Aubiet, contre 23,3% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : 23,3% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,29% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 24,09% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Aubiet à l'issue des européennes ? En analysant rapidement la progression du Rassemblement national pronostiquée par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait s'élever à environ 30% à Aubiet. Une projection qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà conquis par le mouvement dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Aubiet Aubiet avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,52%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 26,29% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,23% contre 55,77%. Le RN ne convainquait pas plus à Aubiet par la suite, lors des élections législatives, avec 17,27% au premier tour, contre 25,37% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune d'Aubiet, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Aubiet il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Aubiet plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 11,21% des voix, en troisième position, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,66% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,3%, couronnée dans la commune.

11:45 - Les données démographiques d'Aubiet révèlent les tendances électorales Comment la population d'Aubiet peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,89% et une densité de population de 28 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,01%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 479 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Aubiet mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,58% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Participation aux européennes à Aubiet : un regard approfondi Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Aubiet, 57,99% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Lors des dernières élections européennes, 42,06% des personnes en capacité de voter à Aubiet avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 52,49% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Aubiet : les européennes débutent L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera incontestablement la participation à Aubiet. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,64% au premier tour. Au second tour, 49,22% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Aubiet ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 84,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,55% au second tour, soit 708 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.