En direct

19:16 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Aubin, le binôme Nupes avait en effet glané 51,1% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 8% à Aubin, contre 14,4% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Aubin pour les européennes ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Aubin semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position en 2022 à Aubin C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Aubin lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,69%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,25%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 53,6% contre 46,4% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,34% au premier tour, contre 51,10% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Aubin en 2019 ? Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme évident au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Aubin, avec 27,14% des voix exprimées (424 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 16,26% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 14,4%.

11:45 - Élections européennes à Aubin : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire d'Aubin, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 552 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 178 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 251 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (64,12 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 38,39% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 998 €/an, la commune affiche un taux de chômage de 15,65%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Aubin démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions de l'Europe.

10:30 - À Aubin, quelle abstention aux élections européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Au moment des dernières européennes, 54,72% des personnes aptes à participer à une élection à Aubin avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 44,63% en 2014. L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Aubin, 63,87% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes à Aubin sont lancées À Aubin, l'un des critères déterminants des élections européennes 2024 sera incontestablement le taux de participation. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,51% dans la ville. La participation était de 74,6% au premier tour, c'est-à-dire 2 212 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,29% au premier tour et seulement 53,57% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Aubin ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des familles combinée avec les incertitudes dues au conflit armé entre entre Israël et la Palestine, seraient notamment susceptibles d'impacter la participation à Aubin.