En direct

19:16 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Glucksmann avait atteint 7,84% à Audierne, contre 25,87% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Audierne, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,73% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Audierne à l'issue des européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. À Audierne, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,34% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,77% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Audierne plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 18,77% contre 33,77% pour Emmanuel Macron et 18,85% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 67,17% contre 32,83% pour Le Pen au second round sur place. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 11,71%, alors que les candidats LREM réuniront 32,80% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 à Audierne Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 19,34% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 25,87%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Audierne façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et la situation socio-économique d'Audierne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 14,86% et une densité de population de 1256 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 487 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 848 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,23%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,53%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 43,61%, comme à Audierne, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Audierne ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 46,51% des inscrits sur les listes électorales d'Audierne. Le taux d'abstention était de 51,82% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Audierne Le taux de participation sera indéniablement un critère fort de ces européennes à Audierne. L'inflation pourrait en effet avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants d'Audierne. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 347 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,65% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,71% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.