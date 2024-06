Résultat des européennes à Aulnay : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection du Parlement européen 2024. A noter : Aulnay compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,05% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 32,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Aulnay. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 26,07% au premier tour avant un formidable 54,08% au second, lui promettant d'être tout en haut à l'échelle communale sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,17% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,91% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,52%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,93%, devant Emmanuel Macron à 48,07%.

11:45 - Élections européennes à Aulnay : un éclairage démographique

À Aulnay, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec une densité de population de 45 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,65%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Avec ses 7,17% d'agriculteurs pour 1 309 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,28%) et le nombre de résidences HLM (2,65% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Aulnay mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.