19:27 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Aulnois-sous-Laon ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 20,73% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,5% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,35% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,56% à Aulnois-sous-Laon, contre 14,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Aulnois-sous-Laon Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà solide à Aulnois-sous-Laon entre Jordan Bardella en 2019 (35,63%) et Marine Le Pen en 2022 (40,54% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 45% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Aulnois-sous-Laon Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le RN à Aulnois-sous-Laon. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 34,96% au 1er round avant un formidable 57,68% au deuxième (Aulnois-sous-Laon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 63,53%, devant Emmanuel Macron à 36,47%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Aulnois-sous-Laon il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 186 électeurs d'Aulnois-sous-Laon avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait séduit ainsi 35,63% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,75% et Manon Aubry à 9,58%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Aulnois-sous-Laon : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Aulnois-sous-Laon comme dans toute la France. Dotée de 581 logements pour 1 369 habitants, la densité de la commune est de 143 habitants par km². Ses 42 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 429 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,3 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 34,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 40,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 200,74 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Aulnois-sous-Laon, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Aulnois-sous-Laon ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17h. Au cours des précédents scrutins européens, les 1 397 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 54,64% au niveau d'Aulnois-sous-Laon (Aisne), à comparer avec un taux de participation de 41,93% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Aulnois-sous-Laon : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des élections européennes à Aulnois-sous-Laon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 032 personnes en âge de voter dans la commune, 23,84% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,93% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages serait de nature à ramener les citoyens d'Aulnois-sous-Laon (02000) dans les isoloirs.