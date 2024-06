Résultat des européennes à Carpiquet : l'élection 2024 en direct

En direct

15:33 - À Carpiquet, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Carpiquet, à 24,88%, soit 256 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 13,02%.

11:45 - Carpiquet : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Carpiquet se présente comme une ville dynamique et animée. Dotée de 1 455 logements pour 3 133 habitants, la densité de la ville est de 408 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 469 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 931 foyers fiscaux. Dans la localité, 16,67 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,51 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,89% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,66%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 433 € par an. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Carpiquet affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Carpiquet : les tendances Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des dernières années, les 3 164 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 58,87% des personnes en capacité de voter à Carpiquet avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,21% en 2014.

09:30 - Abstention à Carpiquet : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Carpiquet ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,81% au premier tour. Au second tour, 48,11% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 18,93% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.