Résultat des européennes à Auvers-le-Hamon : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les inscrits d'Auvers-le-Hamon penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle

Le résultat de l'élection la plus récente est un enseignement clé au moment de l'élection. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Auvers-le-Hamon. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 23,98% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 54,24% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,67% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,97%. Avec 50% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.