Résultat des européennes à Juigné-sur-Sarthe : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Juigné-sur-Sarthe lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,24%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,01%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,21% contre 57,79%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 20,31% au premier tour, contre 22,92% pour le binôme Ensemble !. Cette entrée en matière en demi-teinte ne va pas empêcher le RN de remporter la victoire locale au second tour avec 20,31%.

11:45 - Juigné-sur-Sarthe et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

La démographie et la situation socio-économique de Juigné-sur-Sarthe contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,22%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (71,22%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 396 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) et le nombre de résidences HLM (4,9% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Juigné-sur-Sarthe mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,03% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.