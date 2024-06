Résultat des européennes à Auzebosc : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Situation favorable au RN à Auzebosc ? Marine Le Pen a amplement battu son score national à Auzebosc au cours de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,38% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,52% contre 51,48%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 27,52% des voix sur place, contre 31,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (51,68%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Auzebosc Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 115 habitants d'Auzebosc passés par les urnes avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré 29,11% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,29% et Yannick Jadot à 8,86%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Auzebosc Quel portrait faire d'Auzebosc, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 400 logements pour 1 143 habitants, la densité de la commune est de 232 hab/km². L'existence de 49 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (8,5 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 22,79% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 263,27 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Auzebosc, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Auzebosc Au cours des dernières élections, les 1 502 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 63,41% des personnes en âge de participer à une élection à Auzebosc avaient pris part au scrutin, contre une participation de 53,24% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Auzebosc, 60,51% des électeurs avaient voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Auzebosc : la participation en question À Auzebosc, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention. Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,7% au sein de la localité. L'abstention était de 19,1% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,14% au premier tour et seulement 49,61% au deuxième tour.