C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Avallon lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,68%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,68%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,03% contre 55,97%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 21,81% au premier tour, contre 32,03% pour le binôme LREM. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

11:45 - Avallon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A mi-chemin des élections européennes, Avallon apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 6 387 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 523 entreprises, Avallon se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 29 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 11,66 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 347 personnes favorise une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 797 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,77%, annonçant une situation économique précaire. À Avallon, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.