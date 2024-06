Résultat des européennes à Avenay-Val-d'Or : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la Nupes très suivis Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 21,21% à Avenay-Val-d'Or, contre 4,68% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Avenay-Val-d'Or, le binôme Nupes avait en effet glané 13,99% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 11% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (4,13% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (9,09% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,38% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Avenay-Val-d'Or ? Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Logiquement, cette tendance doit l'amener à 45% à Avenay-Val-d'Or, soit 10 points de plus également que ses 35,26% dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les électeurs d'Avenay-Val-d'Or plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le RN à Avenay-Val-d'Or. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la ville avec 32,36% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 51,77% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,91% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,59% et Éric Zemmour troisième avec 10,72%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,08%, devant Emmanuel Macron à 44,92%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Avenay-Val-d'Or Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Avenay-Val-d'Or, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, glanant 35,26% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,21% et Yannick Jadot à 9,09%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Avenay-Val-d'Or Dans la ville d'Avenay-Val-d'Or, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,86%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Avec ses 7,89% d'agriculteurs pour 984 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,95%) et le nombre de résidences HLM (1,55% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Avenay-Val-d'Or mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,28% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Avenay-Val-d'Or : la mobilisation des habitants aux élections européennes L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 374 personnes en âge de voter à Avenay-Val-d'Or, 53,37% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 57,16% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Avenay-Val-d'Or ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen à Avenay-Val-d'Or. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,8% au premier tour et seulement 57,96% au second tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 786 personnes en âge de voter au sein de la localité, 22,99% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 25,06% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.