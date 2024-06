En direct

19:21 - À Avesnelles, qui va raffler le vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,08% des bulletins dans la commune. Une percée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,94% à Avesnelles, contre 20,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Pour le RN, les intentions de vote de Bardella observés à Avesnelles Le résultat en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Si en France entière, les sondeurs chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a en fait enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants d'Avesnelles plutôt pour Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Avesnelles. La leader du RN s'imposait avec 36,32% au premier tour contre 24,43% pour Emmanuel Macron et 15,15% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 57,29%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 28,16% des voix sur place, contre 34,87% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,08%.

12:45 - À Avesnelles, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours une évidence au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Avesnelles, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 33,95% des votes contre Nathalie Loiseau à 20,96% et Yannick Jadot à 9,07%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Avesnelles : perspectives électorales Quel portrait faire d'Avesnelles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 280 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 113 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 660 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (73,08 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 24,6% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2037,2 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,07%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. En résumé, Avesnelles incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Avesnelles, quelle participation aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 2 326 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 45,39% des personnes aptes à participer à une élection à Avesnelles avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 37,96% pour le scrutin de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Avesnelles : scrutin en cours L'un des critères essentiels de ce scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Avesnelles. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à pousser les citoyens d'Avesnelles (59440) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 30,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,89% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,04% au premier tour. Au deuxième tour, 57,27% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Avesnelles ?