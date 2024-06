Résultat des européennes à Avremesnil : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les électeurs d'Avremesnil plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022

Regarder le scrutin le plus récent fait sens au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Avremesnil. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 33,66% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 51,84% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,08% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,48%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,03%, devant Emmanuel Macron à 46,97%.