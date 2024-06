Résultat des européennes à Avril : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Avril ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,36% à Avril, contre 10,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Avril, le binôme Nupes avait en effet glané 25,36% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Avril avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement pour ces élections du Parlement européen au niveau local. Si en France entière, les sondages d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à près de 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Avril Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Avril. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 32,56% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Avril ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,24% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,89%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,52%, devant Emmanuel Macron à 43,48%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Avril, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait remporté l'élection, cumulant 35,2% des suffrages contre Yannick Jadot à 11,73% et Nathalie Loiseau à 10,97%. Ce qui correspond à 138 votes dans la localité.

11:45 - Avril : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville d'Avril, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 23,25% des résidents sont des enfants, et 3,83% de 75 ans et plus. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,79%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 353 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, de 7,07% à Avril, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Avril ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 49,94% des électeurs d'Avril. La participation était de 39,15% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Avril, 77,62% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Avril : la participation au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Avril, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,6% au premier tour. Au second tour, 63,28% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Avril ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 889 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,1% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,21% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.