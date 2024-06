Résultat des européennes à Trieux : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Trieux, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 32,12% des voix face à Yannick Jadot à 11,59% et Manon Aubry à 10,75%.

11:45 - Trieux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Trieux peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 11,33% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 292 habitants/km² et 45,27% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,97%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 611 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,07%) révèle des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,03%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Trieux mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,2% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Trieux : les enseignements Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Trieux, 82,84% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des consultations politiques précédentes, les 2 669 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, 58,13% des personnes en capacité de participer à une élection à Trieux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 66,92% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Trieux : la participation au cœur des préoccupations À Trieux, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 32,9% au premier tour et seulement 30,75% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Trieux pour les européennes ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 1 842 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 69,83% étaient allés voter. Le taux de participation était de 69,82% au premier tour, soit 1 286 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.