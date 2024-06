Résultat des européennes à Ay-sur-Moselle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Ay-sur-Moselle pour ces élections européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 14,38% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,08% à Ay-sur-Moselle, contre 22,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Ay-sur-Moselle ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Les enquêtes d'opinion annoncent une liste RN à 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique doit le porter à 39% à Ay-sur-Moselle, soit dix points de plus également que ses 29,64% dans la ville. Mais Ay-sur-Moselle n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Avantage Hayer à Ay-sur-Moselle ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ay-sur-Moselle lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,49%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 30,72%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,95% contre 54,05%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ay-sur-Moselle un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,74% au premier tour, contre 25,48% pour le binôme Divers centre. Ce résultat contrasté n'empêchera pas le RN de finir victorieux au second tour avec 23,74%.

12:45 - 29,64% pour Jordan Bardella en 2019 à Ay-sur-Moselle Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Ay-sur-Moselle, à 29,64%, soit 190 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 22,46% et Yannick Jadot à 11,54%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Ay-sur-Moselle : tour d'horizon démographique Dans la ville d'Ay-sur-Moselle, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,27% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,97%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 587 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,39%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,84%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Ay-sur-Moselle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,14% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Ay-sur-Moselle : analyse du taux de participation aux élections européennes Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Ay-sur-Moselle, 76,22% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des européennes 2019, parmi les 665 inscrits sur les listes électorales à Ay-sur-Moselle, 51,03% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 58,9% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Ay-sur-Moselle L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Ay-sur-Moselle. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 390 personnes en âge de voter au sein de la localité, 23,38% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 24,68% au premier tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,8% au premier tour. Au second tour, 59,57% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière économique et énergétique sont de nature à nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Ay-sur-Moselle (57300).