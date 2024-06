Résultat des européennes à Bousse : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Bousse lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,88%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 29,83%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,32% contre 53,68%. Le RN n'a pas plus convaincu à Bousse quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,7% au premier tour, contre 33,49% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de votes, avec 55,54% sur la seule circonscription couvrant la commune.

11:45 - Bousse : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les données démographiques et socio-économiques de Bousse révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,87% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (92,12%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 089 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (0,74% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Bousse mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,77% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.