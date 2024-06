Résultat des européennes à Aydoilles : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Aydoilles lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,44%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,65%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 43,66% contre 56,34%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 24,07% au premier tour, contre 35,42% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Aydoilles, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Aydoilles

La démographie et le profil socio-économique d'Aydoilles contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Le taux de chômage à 9,48% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 106 habitants par km² et 46,02% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de foyers possédant au moins une voiture (84,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 443 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,51%) et le nombre de résidences HLM (2,55% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Aydoilles mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,86% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.