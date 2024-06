Résultat des européennes à Deyvillers : l'élection 2024 en direct

11:45 - Deyvillers : européennes et dynamiques démographiques

Dans la ville de Deyvillers, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,74%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (72,24%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (86,48%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 611 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,01%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Deyvillers mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,98% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.