Résultat des européennes à Ayron : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Tendance favorable au Rassemblement à Ayron ? Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Ayron à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,34% des voix au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,22% contre 51,78%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 27,99% des votes sur place, contre 35,88% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (56,06%).

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Ayron Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 125 électeurs d'Ayron s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait glané 30,94% des voix contre Nathalie Loiseau à 21,78% et Yannick Jadot à 7,43%.

11:45 - Élections européennes à Ayron : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune d'Ayron, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,92% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (78,84%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,12%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,01%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Ayron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,86% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Ayron : analyse du taux d'abstention aux élections européennes Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques passées ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 436 personnes en âge de voter à Ayron, 51,42% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,99% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Ayron L'une des grandes inconnues de ces européennes sera indéniablement la participation à Ayron. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,2% au premier tour. Au second tour, 45,03% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 77,66% des électeurs dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,35% au premier tour, soit 684 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.