Résultat des européennes à Latillé : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Latillé, à 25,14%, soit 137 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 22,02% et Yannick Jadot à 13,21%.

11:45 - Latillé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment les habitants de Latillé peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 11,2% et une densité de population de 58 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 534 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,84%) et le nombre de résidences HLM (13,61% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Latillé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,85% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.