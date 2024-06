Résultat des européennes à Azé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Azé, qui vont élire les supporters de la Nupes ? La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections des députés à Azé, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,08% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 7,38% à Azé, contre 15,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Azé lors des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Azé. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour s'attendre à 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Azé. Elle glanait 28,52% au 1er tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,81% et 17,51% des voix. Au second tour, elle avait aussi devancé Macron avec 50,38% contre 49,62%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 19,24% des votes sur place, contre 27,08% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,46%.

12:45 - En 2019, des élections aux résultats très nets Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin séduisait 25,71% des votes, devant Nathalie Loiseau à 15,24% et Yannick Jadot à 13,57%.

11:45 - Azé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville d'Azé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Dans le bourg, 18,11% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,66% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (24,75%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 428 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,36%) et le nombre de résidences HLM (10,13% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Azé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,53% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Azé : un regard approfondi Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Azé, 63,81% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'observation des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Au moment des élections européennes de 2019, parmi les 457 inscrits sur les listes électorales à Azé, 37,48% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 44,62% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Azé : la participation au cœur des préoccupations À Azé, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères principaux du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,37% au premier tour et seulement 53,75% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Azé ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 735 personnes en âge de voter dans la commune, 80,19% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,82% au premier tour, c'est-à-dire 572 personnes. En proportion, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.