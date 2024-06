Résultat des européennes à Bagnac-sur-Célé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Bagnac-sur-Célé ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 17,45% des voix dans la commune. Une poussée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,47% à Bagnac-sur-Célé, contre 26,98% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Bagnac-sur-Célé ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections européennes. À Bagnac-sur-Célé, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,69% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,93% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Bagnac-sur-Célé avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,93%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 26,79% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 47,83% contre 52,17%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,55% au premier tour, contre 32,73% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 26,98%, contre 24,69% pour le RN.

11:45 - Bagnac-sur-Célé : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Bagnac-sur-Célé, les élections sont en cours. Dotée de 865 logements pour 1 477 habitants, la densité de la commune est de 67 habitants/km². Ses 113 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 27 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,49 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 36,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,61% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 394,93 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, à Bagnac-sur-Célé, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Bagnac-sur-Célé Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Bagnac-sur-Célé, 61,74% des habitants avaient voté. Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, au moment des élections européennes, 52,15% des inscrits sur les listes électorales de Bagnac-sur-Célé avaient pris part au vote, contre une participation de 41,95% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Bagnac-sur-Célé : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Bagnac-sur-Célé. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des foyers français pourrait pousser les habitants de Bagnac-sur-Célé à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,93% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,27% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,45% au premier tour. Au second tour, 51,9% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Bagnac-sur-Célé pour les élections européennes ?