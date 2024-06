En direct

19:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Baillargues convoité à gauche Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait glané 4,74% à Baillargues, contre 23,94% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Baillargues, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,17% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,89% pour Yannick Jadot, 2,1% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (5,87% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,91% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,17% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Baillargues ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Baillargues semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Baillargues lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,62%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,18%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 44,79% contre 55,21%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 25,39% au premier tour, contre 27,01% pour le binôme LREM. Sur la commune de Baillargues, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - 26,57% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Baillargues Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 729 électeurs de Baillargues avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit 26,57% des voix devant Nathalie Loiseau à 23,94% et Yannick Jadot à 14,91%.

11:45 - Baillargues : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les données démographiques et socio-économiques de Baillargues mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,31%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,22%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 639 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,71%) et le nombre de résidences HLM (8,66% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Baillargues mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,78% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Baillargues : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Baillargues, 66,82% des habitants avaient participé. L'étude des résultats des scrutins européens passés est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 2 838 personnes en âge de voter à Baillargues, 54,79% étaient allées voter. Le taux de participation était de 44,65% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Baillargues À Baillargues, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Les jeunes générations affichent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,94% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 18,57% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,94% au premier tour et seulement 53,18% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Baillargues ?