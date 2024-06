Résultat des européennes à Bais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Bais, quel candidat vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nupes. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Bais, le binôme Nupes avait en effet obtenu 52,53% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,97% pour Yannick Jadot, 2,76% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait glané 8,11% à Bais, contre 23,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 23,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,87% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel score pour le RN de Jordan Bardella à Bais ? Le résultat en faveur du RN va être le déterminant localement pour cette élection des députés européens 2024. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national annoncée par les sondages au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 31% à Bais. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà conquis par le parti sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 5 points qui peut encore croître.

15:02 - Les habitants de Bais plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Bais lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,07%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,03%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,65% contre 57,35%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bais un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,87% au premier tour, contre 52,53% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Bais, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - 23,34% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Bais Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes européennes à Bais était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 12,04% des votes, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 21,38% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 23,34%, vainqueure ici même.

11:45 - Bais : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et socio-économique de Bais définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Dans le bourg, 14,54% des résidents sont des enfants, et 34,76% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec ses 11,7% d'agriculteurs pour 1 215 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,89%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bais mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,56% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Bais Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Bais, 67,26% des électeurs avaient participé. L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des européennes 2019, 51,98% des électeurs de Bais (Mayenne) avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,47% en 2014.

09:30 - Abstention à Bais : quelles perspectives pour les européennes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Bais, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,26% au premier tour. Au second tour, 55,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de l'élection présidentielle, 28,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,11% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.